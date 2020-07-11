Александр Медведев: ФК "Зенит" сыграл с "Ахматом" по-чемпионски, несмотря на ничью

"Зенит" в субботу в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 1:1. На 34-й минуте с поля был удален атакующий полузащитник гостей Эмилиано Ригони, который получил две желтые карточки с интервалом в 25 минут. В концовке матча травму получил основной вратарь петербуржцев Андрей Лунев, вместо него на поле на 86-й минуте игры вышел Михаил Кержаков.

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты петербургского клуба "Зенит" сыграли по-чемпионски в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом", несмотря на то, что встреча завершилась вничью. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони, - сказал Медведев. - Очень беспокоимся за Андрея Лунева и Дугласа Сантоса - что с ними, пока неясно, врачи должны сказать. "Ахмат" рвался к победе, им очки нужны. Рад, что команда выстояла и не только свела матч к ничьей, но и могла победить; считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски".

"Пускай судейские специалисты определяют, но фол на Магомеде Оздоеве, мне кажется, без всяких сомнений - красная карточка. У нас есть главный арбитр, судейский комитет, надеюсь, они будут занимать более активную позицию и не ждать комментариев не судящих судей", - отметил гендиректор "Зенита", комментируя фол полузащитника грозненцев Исмаэла на капитане "Зенита".

Во встрече против "Ахмата" не сыграли лучшие бомбардиры "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, на счету которых 16 и 14 голов соответственно. "Такое решение принял тренерский штаб, мы готовимся к матчу со "Спартаком" (19 июля в 1/2 финала Олимп - Кубка России по футболу - прим. ТАСС). Мы не проиграли - это самое главное", - подчеркнул собеседник агентства.

"В Грозном хорошая команда. Хоть они мало побед одерживают дома, перед своими болельщиками играют очень жестко и самоотверженно. Поэтому с ними всегда тяжело играть, "Зениту" особенно", - резюмировал Медведев.

Концовка сезона для "Зенита"

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл чемпионат России, обеспечив себе первое место по итогам 26 туров из 30. Отрыв "Зенита" от занимающего второе место "Локомотива", который провел на один матч меньше, составляет 16 очков. В чемпионате России синие-бело-голубые в 29-м туре дома 15 июля сыграют с "Оренбургом", а в 30-м туре 22 июля на выезде встретятся с "Ростовом". 19 июля команде предстоит в Санкт-Петербурге провести матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против московского "Спартака"; финал турнира состоится 25 июля в Екатеринбурге на "Екатеринбург-Арене".