"Евпатория" победила клуб "Фаворит-ВД Кафа" в 19-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" одержал победу со счетом 2:0 на своем поле над командой "Фаворит-ВД Кафа" из Феодосии в матче 19-го тура чемпионата Крыма. Оба мяча у хозяев забил Николай Хомич (35-я и 60-я минуты).

В других матчах тура симферопольская "ТСК-Таврия" дома уступила "Севастополю" со счетом 1:3, "Инкомспорт" из Ялты сыграл вничью с бахчисарайским "Кызылташем" (2:2), а "Крымтеплица" на своем поле разгромила "Океан" из Керчи - 6:1.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 50 очков, далее следуют "Крымтеплица" (37), "ТСК-Таврия" (32), "Севастополь" (31), "Кызылташ" (27), "Океан" (14), "Фаворит-ВД Кафа" (11), "Инкомспорт" (11).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.