Семак сообщил, что травма вратаря "Зенита" Лунева носит серьезный характер

В субботу "Ахмат" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Зенитом". В конце матча травму получил основной вратарь петербуржцев Андрей Лунев, вместо него на поле на 86-й минуте игры вышел Михаил Кержаков. В самом конце игры у "Зенита" был заменен и защитник Дуглас Сантос.

"Что касается Лунева, то не нужно быть большим знатоком, чтобы понимать, что травма у него серьезная. Он пропустит определенное время, - сказал Семак. - У Дугласа повреждение, с его слов, не очень серьезное. Посмотрим, что с ним, завтра".

Ряд основных игроков, в частности, Артем Дзюба и Сердар Азмун, не отправились в Грозный. "Основные игроки не полетели, так как на них пришлась основная нагрузка в этом сезоне, и к следующему матчу они будут готовы. Мы потихоньку даем проявить себя молодежи, подводим ее. Леон [Мусаев] второй год уже играет у нас, прибавляет, и поначалу у него присутствовала нервозность, но потом он провел хороший матч", - подчеркнул тренер.

Семак рассказал, когда может вернуться в "Зенит" Бранислав Иванович, который из-за личных проблем отправился домой. "Футбол - это наша работа, часть нашей жизни. Как только он решит свои вопросы, то вернется. Мы надеемся, что он сможет сыграть со "Спартаком", ждем его", - отметил Семак.

Тренер прояснил ситуацию с полузащитником Далером Кузяевым, у которого истекает контракт с "Зенитом". "Свою позицию клуб озвучил, Далер взял время на раздумье, в ближайшее время, думаю, узнаем его позицию", - сказал Семак.