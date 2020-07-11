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Футбол в России

"Спартак" в гостях проиграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Капитан "Спартака" Георгий Джикия провел 100-й матч в составе клуба
Игроки "Спартака" Павел Маслов и "Сочи" Эльмир Набиуллин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Павел Маслов и "Сочи" Эльмир Набиуллин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 0:1 проиграл "Сочи" в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" провел последний домашний матч в текущем сезоне.

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На 24-й минуте защитник "Спартак" Павел Маслов забил мяч в свои ворота. 100-й матч во всех турнирах за "Спартак" провел капитан красно-белых Георгий Джикия. В матче первого круга "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 1:0, "Сочи" впервые в истории обыграл "Спартак". Лучшим игроком встречи признан Джикия.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи прошлого тура против московского "Локомотива" (1:1). После назначения пенальти в ворота красно-белых в том матче Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судейской бригады, за что был удален. Обязанности главного тренера "Спартака" в матче против "Сочи" исполнял ассистент Тедеско Андреас Хинкель. В пятницу официально был представлен новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов, сменивший на этом посту Томаса Цорна, Тедеско и Газизов присутствовали на трибуне во время матча.

Матч начался с церемонии, посвященной 60-летию победы сборной СССР на чемпионате Европы. Футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фотографией автора одного из голов финального матча против сборной Югославии (2:1 после доп. вр.) Славы Метревели, который родился в Сочи. Также игрокам сочинского клуба был вручен приз за честную игру (фейр-плей) за ноябрь-декабрь, который они не смогли получить в марте из-за вызванной коронавирусом приостановки чемпионата.

"Спартак" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка, на данный момент "Спартак" отстает от шестого места на три очка (эта строчка по итогам сезона может дать право сыграть в квалификации Лиги Европы следующего сезона в случае победы в Олимп - Кубке России петербургского "Зенита"). "Сочи" с 33 очками идет девятым, опережая красно-белых по дополнительным показателям. В предпоследнем, 29-м туре "Спартак" примет 15 июля грозненский "Ахмат". На следующий день "Сочи" сыграет в гостях с "Тамбовом". 19 июля "Спартак" проведет гостевой полуфинальный матч Кубка России против петербургского "Зенита", в случае победы в Кубке России "Спартак" завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28206258-1566
2Локомотив27148537-2750
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар26129542-2845
5Ростов27127844-4843
6Уфа27812721-2236
7Урал27981035-4635
8Арсенал281041434-4034
9Сочи28891140-3333
10Спартак28961330-3233
11Рубин27891016-2533
12Динамо26881022-2932
13Ахмат287101127-3931
14Тамбов28841634-3928
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823

 

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