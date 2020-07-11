"Спартак" в гостях проиграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 0:1 проиграл "Сочи" в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" провел последний домашний матч в текущем сезоне.
На 24-й минуте защитник "Спартак" Павел Маслов забил мяч в свои ворота. 100-й матч во всех турнирах за "Спартак" провел капитан красно-белых Георгий Джикия. В матче первого круга "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 1:0, "Сочи" впервые в истории обыграл "Спартак". Лучшим игроком встречи признан Джикия.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи прошлого тура против московского "Локомотива" (1:1). После назначения пенальти в ворота красно-белых в том матче Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судейской бригады, за что был удален. Обязанности главного тренера "Спартака" в матче против "Сочи" исполнял ассистент Тедеско Андреас Хинкель. В пятницу официально был представлен новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов, сменивший на этом посту Томаса Цорна, Тедеско и Газизов присутствовали на трибуне во время матча.
Матч начался с церемонии, посвященной 60-летию победы сборной СССР на чемпионате Европы. Футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фотографией автора одного из голов финального матча против сборной Югославии (2:1 после доп. вр.) Славы Метревели, который родился в Сочи. Также игрокам сочинского клуба был вручен приз за честную игру (фейр-плей) за ноябрь-декабрь, который они не смогли получить в марте из-за вызванной коронавирусом приостановки чемпионата.
"Спартак" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка, на данный момент "Спартак" отстает от шестого места на три очка (эта строчка по итогам сезона может дать право сыграть в квалификации Лиги Европы следующего сезона в случае победы в Олимп - Кубке России петербургского "Зенита"). "Сочи" с 33 очками идет девятым, опережая красно-белых по дополнительным показателям. В предпоследнем, 29-м туре "Спартак" примет 15 июля грозненский "Ахмат". На следующий день "Сочи" сыграет в гостях с "Тамбовом". 19 июля "Спартак" проведет гостевой полуфинальный матч Кубка России против петербургского "Зенита", в случае победы в Кубке России "Спартак" завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|58-15
|66
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|26
|12
|9
|5
|42-28
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Урал
|27
|9
|8
|10
|35-46
|35
|8
|Арсенал
|28
|10
|4
|14
|34-40
|34
|9
|Сочи
|28
|8
|9
|11
|40-33
|33
|10
|Спартак
|28
|9
|6
|13
|30-32
|33
|11
|Рубин
|27
|8
|9
|10
|16-25
|33
|12
|Динамо
|26
|8
|8
|10
|22-29
|32
|13
|Ахмат
|28
|7
|10
|11
|27-39
|31
|14
|Тамбов
|28
|8
|4
|16
|34-39
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23