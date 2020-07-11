"Барселона" обыграла "Вальядолид" в гостевом матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 11 июля. "Барселона" на выезде переиграла "Вальядолид" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол забил Артуро Видаль (15-я минута). Лионель Месси отдал 20-ю результативную передачу в чемпионате, став первым игроком клуба с сезона-2008/09, которому удалось отдать столько голевых пасов за один сезон.

"Барселона" не проигрывает десятый матч подряд в первенстве, одержав семь побед, в турнирной таблице клуб идет на втором месте, набрав 79 очков и отставая от лидирующего "Реала", у которого на один матч меньше, на один балл. "Вальядолид" располагается на 14-й строчке, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Кики Сетьена 16 июля примут "Осасуну", "Вальядолид" в этот же день в гостях сыграет с "Эйбаром".

В другом матче игрового дня "Осасуна" дома одержала волевую победу над "Сельтой" со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах, форвард "Сельты" и сборной России Федор Смолов изначально попал в запас, однако был заменен в заявке из-за дискомфорта.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.