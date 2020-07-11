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Зимние олимпийские виды спорта

Церемонию вручения премии ISU Skating Awards в 2021 году планируют провести во время ЧМ

Инициатор премии Ари Закарян назвал ее новой точкой отсчета в истории фигурного катания

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вторую церемонию вручения премии Международного Союза конькобежцев ISU Skating Awards планируется провести во время чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Об этом ТАСС сообщил инициатор премии Ари Закарян.

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Первая церемония вручения наград прошла в субботу в онлайн-режиме. Изначально ее планировалось провести после чемпионата мира в Монреале, однако из-за пандемии турнир был отменен.

"Премия только прошла, и мы должны осознать все ее плюсы и минусы, понять, как дальше будет складываться, - сказал Закарян. - Надеемся, что вторая премия пройдет на чемпионате мира в Стокгольме, и, как только поймем, что сезон восстанавливается, мы обсудим ее дальнейший формат, и, вполне возможно, новые номинации. Я хотел бы отметить, что это была премия за заслуги в сезоне-2019/2020, за исключением номинации, в которой был отмечен Курт Браунинг".

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Закарян отметил, что была проделана огромная работа, чтобы премия состоялась. "Конечно досадно, что она прошла в онлайн-формате в связи с тем, что сейчас переживает весь мир в связи с пандемией, - сказал он. - Надеемся, что премия будет востребована поклонниками фигурного катания - это новая точка отсчета в истории фигурного катания".

Инициатор премии выразил надежду, что поклонники фигурного катания продолжат поддерживать этот вид спорта, переживающий, по его мнению, не самые лучше времена. "Для меня лично подготовка к ISU Awards была сопряжена и с достаточно негативными вещами - я получал множество сообщений самого разного рода в связи с подготовкой к этому событию, вплоть до личных оскорблений, но я понимаю - от этого никуда не деться, и сейчас я благодарю тех, кто это делал, - сказал Закарян. - Надеюсь, в дальнейшем премия будет только лучше".

Победители премии

Победителями первой премии стали: российский специалист Этери Тутберидзе ("Лучший тренер"), россиянка Алена Косторная ("Новичок года"), японец Юдзуру Ханю ("Самый ценный фигурист"), американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс ("Лучший костюм"), французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон ("Лучшая программа"), канадка Ше-Линн Бурн ("Лучший хореограф"), четырехкратный чемпион мира канадец Курт Браунинг ("За достижения в карьере").

"Для тех, кто стал победителем этой премии, надеюсь, это стало большим событием, а для тех, кому это не удалось - мощным мотиватором для того, чтобы это все-таки состоялось в будущем", - заключил Закарян.

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Зимние олимпийские виды спорта
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