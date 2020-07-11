Шварцман посвятил первую победу в "Формуле-2" умершему от последствий коронавируса отцу

Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем первой гонки второго этапа серии, который проходит в Австрии. Старт гонки был отложен на час из-за дождя.

"Я очень счастлив этому результату, не ожидал увидеть себя сегодня на верхней строчке, - сказал Шварцман. - В самом начале я немного нервничал из-за проблем с машиной, которая переключилась на безопасный режим работы. И мне повезло, что вывесили красные флаги, и мы смогли вернуться на шестую позицию. Когда же мы наконец стартовали, я немного осторожничал, поскольку никогда еще не пилотировал эту машину под дождем, и внимательно следил за точками торможения и траекториями".

"Постепенно у меня появилась уверенность, к тому же я наблюдал за другими пилотами. И когда трасса начала подсыхать, я поймал темп и начал улучшать свою позицию в пелотоне, - продолжил гонщик. - На последних кругах я уже старался сохранить машину и довести ее до победы. Хочу поблагодарить команду Prema, программу SMP Racing и академию "Феррари" (россиянин является членом академии команды "Формулы-1" - прим. ТАСС), но самая огромная благодарность - моему отцу, надеюсь, он смотрит сверху и счастливо улыбается".

Шварцман проводит первый сезон в "Формуле-2", в прошлом сезоне он стал чемпионом "Формулы-3". На первом этапе, который также прошел в Австрии, в первой гонке он финишировал третьим, во второй - четвертым. После трех гонок он возглавляет личный зачет чемпионата.