Гендиректор ФК "Спартак" считает, что Маслов не виноват в автоголе в игре с "Сочи"

"Спартак" в субботу на выезде потерпел поражение от "Сочи" со счетом 0:1. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Павел Маслов.

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов считает, что защитник красно-белых Павел Маслов не виноват в автоголе в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи". Такое мнение Газизов высказал ТАСС.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что по моим ощущениям мы играли, как будто дома. Большое им спасибо! Поддержка была мощнейшая", - сказал Газизов.

"Что касается самой игры, качество было хорошее, но не хватило голов, - отметил гендиректор "Спартака". - О судействе ничего не хочу говорить, потому что, мне кажется, мы должны концентрироваться на другом. Команда играла хорошо, она молодая! Все у нас будет хорошо".

Также собеседник агентства заявил, что команда поддержала Маслова. "Он не должен растраиваться, он вообще не виноват в этой ситуации, - подчеркнул он. - Это несчастный случай. В жизни их много, а в футболе намного больше".

Матч "Сочи" - "Спартак" стал для Газизова первым в качестве гендиректора красно-белых. Команда после 28 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. В двух оставшихся до конца чемпионата турах спартаковцы сыграют с "Ахматом" (15 июля, дома) и "Рубином" (22 июля, на выезде). Также 19 июля им предстоит сыграть в Санкт-Петербурге в полуфинале Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".