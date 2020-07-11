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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Брайтону" в матче чемпионата Англии

Хет-трик сделал Рахим Стерлинг
Футболисты "Манчестер Сити" EPA-EFE/Julian Finney/NMC/Pool
Описание
Футболисты "Манчестер Сити"
© EPA-EFE/Julian Finney/NMC/Pool

ТАСС, 11 июля. "Манчестер Сити" на выезде крупно обыграл "Брайтон" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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Забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (21, 53 и 81-я минуты), Габриэл Жезус (44) и Бернарду Силва (56). "Манчестер Сити" в 32-й раз забивает в матче четыре и более мяча под руководством Хосепа Гвардиолы.

Манчестерский клуб занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 72 очка. "Брайтон" располагается на 15-й строчке, имея в активе 36 очков. В следующем туре подопечные Гвардиолы 15 июля примут "Борнмут", "Брайтон" днем позднее на выезде сыграет с "Саутгемптоном".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль35303276-2793
2Манчестер Сити35233991-3472
3Челси351861163-4960
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед341610859-3358
6Шеффилд Юнайтед351412938-3354
7Вулверхэмптон341313845-3752
8Арсенал341214850-4250
9Бёрнли351481339-4750
10Тоттенхэм3413101152-4449
11Эвертон341291341-4945
12Саутгемптон341351643-5544
13Ньюкасл3511101436-5243
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон358121536-5236
16Вест Хэм35971944-5934
17Уотфорд358101733-5434
18Борнмут34772032-5928
19Астон Вилла34762136-6527
20Норвич35562426-6721

 

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