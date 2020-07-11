"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Брайтону" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 11 июля. "Манчестер Сити" на выезде крупно обыграл "Брайтон" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (21, 53 и 81-я минуты), Габриэл Жезус (44) и Бернарду Силва (56). "Манчестер Сити" в 32-й раз забивает в матче четыре и более мяча под руководством Хосепа Гвардиолы.
Манчестерский клуб занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 72 очка. "Брайтон" располагается на 15-й строчке, имея в активе 36 очков. В следующем туре подопечные Гвардиолы 15 июля примут "Борнмут", "Брайтон" днем позднее на выезде сыграет с "Саутгемптоном".
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|30
|3
|2
|76-27
|93
|2
|Манчестер Сити
|35
|23
|3
|9
|91-34
|72
|3
|Челси
|35
|18
|6
|11
|63-49
|60
|4
|Лестер
|34
|17
|8
|9
|64-32
|59
|5
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|10
|8
|59-33
|58
|6
|Шеффилд Юнайтед
|35
|14
|12
|9
|38-33
|54
|7
|Вулверхэмптон
|34
|13
|13
|8
|45-37
|52
|8
|Арсенал
|34
|12
|14
|8
|50-42
|50
|9
|Бёрнли
|35
|14
|8
|13
|39-47
|50
|10
|Тоттенхэм
|34
|13
|10
|11
|52-44
|49
|11
|Эвертон
|34
|12
|9
|13
|41-49
|45
|12
|Саутгемптон
|34
|13
|5
|16
|43-55
|44
|13
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|36-52
|43
|14
|Кристал Пэлас
|34
|11
|9
|14
|30-43
|42
|15
|Брайтон
|35
|8
|12
|15
|36-52
|36
|16
|Вест Хэм
|35
|9
|7
|19
|44-59
|34
|17
|Уотфорд
|35
|8
|10
|17
|33-54
|34
|18
|Борнмут
|34
|7
|7
|20
|32-59
|28
|19
|Астон Вилла
|34
|7
|6
|21
|36-65
|27
|20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|26-67
|21