Федотов: победа над "Спартаком" должна вселить уверенность в футболистов "Сочи"

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов выразил надежду, что победа над "Спартаком" в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вселит уверенность в игроков клуба. Об этом он рассказал журналистам после матча

В субботу "Сочи" обыграл "Спартак" дома со счетом 1:0.

"После возобновления чемпионата у нас не все получалось. У нас очень короткая скамейка, нам не хватает чуть-чуть какого-то ресурса, - сказал Федотов. - Сегодняшний матч очень важен, и эта победа вселит в нас уверенность, которая была до перерыва".

"При позиционных атаках "Спартак" не был похож на себя. В быстрых атаках они очень опасны, и в паре моментов сегодня были близки к тому, чтобы забить. Мы об этом знали, но в паре эпизодов мы сыграли неправильно", - добавил он.

В турнирной таблице РПЛ "Сочи" с 33 очками идет девятым. В следующем туре 16 июля "Сочи" сыграет в гостях с "Тамбовом".