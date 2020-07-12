"Космос" в мониторе. Россиянки выиграли две из семи номинаций первой в истории премии ISU

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Первая в истории премия по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards состоялась в субботу. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

На эту тему Ягудин: отсутствие Загитовой в числе номинантов ISU Awards вызывает только смех

Организаторы планировали провести пышную церемонию во время чемпионата мира - 2020 в канадском Монреале, который был отменен из-за пандемии коронавируса. Отдельные входные билеты, декорации, статуэтки дизайнерской работы, звездные гости - масштаб киношного "Оскара", не иначе. Ее так и прозвали за глаза - фигурным "Оскаром". Даже олимпийская чемпионка Алина Загитова должна была приехать в Монреаль прямиком из соревновательной паузы, да еще и с новым показательным номером. Ее, кстати, крайне спорно не оказалось в шорт-листе ни в одной из номинаций. Тренер Татьяна Тарасова считает, что все нормально, а ее ученик Алексей Ягудин поднял организаторов на смех. В остальном же не было никаких серьезных накладок, так что премия удалась, пусть и совсем не так, как хотелось бы ее инициатору Ари Закаряну. Известные в прошлом фигуристы Чарли Уайт и Танит Белбин отлично справились с ролью ведущих - умело заполняли паузы, удачно шутили и в целом были чрезвычайно обходительны и милы, даром что женаты. Были и студия, и включения участников по видеосвязи, и целое шоу с участием Алоэ Блэка, и даже связь ни разу не прервалась, несмотря на колоссальный наплыв зрителей, в чем, кстати, тоже большая заслуга организаторов, у которых на этот счет были свои хитрости. Единственное - роль конверта с фамилиями победителей исполнил телефон Белбин, но это вопросы к пандемии. Что же до лауреатов, то здесь все оказалось максимально прозрачно. Аксель против Гиннесса В соперницах у мировой рекордсменки и покорительницы тройного акселя Алены Косторной в номинации "Новичок года" была Александра Трусова, "Русская Ракета", по маршруту которой, по мнению специалистов, вся женская "одиночка" бороздит космос уже не один и не два года, но после выхода на взрослый уровень Косторная победила Трусову (а заодно и всех остальных фигуристок мира) в очной дуэли на всех международных соревнованиях. Так что любой другой исход, кроме победы Косторной, был бы странным. Про третью в списке фигуристку южнокореянку Ю Ён в контексте борьбы с россиянками упоминать пока рано - как показывает практика, в битве с королевами даже очень большого таланта недостаточно.

"Думаю, двух мнений быть не может - это абсолютно заслуженно, - сказал ТАСС российский хореограф Илья Авербух, комментируя присуждение премии Косторной. - Алена прекрасно шла в этом сезоне. Конечно, ничто не может компенсировать звание чемпионки мира, но это хоть как-то. Она однозначно была главным претендентом на победу на чемпионате мира, здесь все логично". Сама Косторная в разговоре с ТАСС отметила вклад болельщиков в свою победу. "Эта премия добавит мне мотивации и уверенности, я рада, победа в номинации ISU показала мне, как много у меня болельщиков во всем мире, - сказала она. - Я знала, что у меня есть большие фан-группы, есть люди, которым нравится моя работа. И теперь, уверена, их станет еще больше". Пожалуй, единственным недовольным остался лишь нынешний тренер Трусовой Евгений Плющенко. При этом он отметил, что победа Косторной в этой номинации абсолютно справедлива, но как же в таком случае поощрять "космонавтов", двигающих спорт вперед вне зависимости от побед? "Как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания, - четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса? Мне кажется, это несправедливо, неправильно, нужно было сделать номинацию для тех, кто становится первооткрывателем в фигурном катании, и это упущение", - сетовал Плющенко в беседе с ТАСС. Тутберидзе побеждает, не выходя на связь Чуть больше простор фантазии давала номинация "Тренер года". В шорт-листе, помимо Этери Тутберидзе, были два по-настоящему мощных конкурента - канадец Брайан Орсер и американец Рафаэль Арутюнян. Оба тренируют двух лучших "одиночников" планеты - японца Юдзуру Ханю и американца Натана Чена соответственно, но Этери Георгиевне, конечно, есть не то чтобы кем ответить - отправить на настил и заставить стучать по канвасу. Весь цвет женского одиночного катания последних двух олимпийских циклов (и процентов на 99,9 - следующего тоже) - сплошь ее ученицы. Что интересно - единственной, кто по какой-то причине не смог выйти на связь со студией среди всех номинантов, была именно Тутберидзе (ограничилась видеозаписью с приветственным словом и похвалой конкурентов). И пока Орсер и Арутюнян отвечали на вопросы ведущих, в окошке, отведенном для Этери Георгиевны, была лишь ее фотография. И появлялись сомнения в ее победе.

Но Тутберидзе была признана лучшим тренером года и после объявления результатов дала развернутый комментарий, что бывает у нее нечасто. "Для меня, как, наверное, и для каждого тренера, это признание уже проделанного пути, проделанной работы, тем более, что соперники у меня были очень достойные и оказаться в номинантах было уже честью, - сказала Тутберидзе в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств, а секрет нашей работы очень прост - мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет. Для меня каждый старт, подиум - это часть пути, одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки". "Я была абсолютно уверена, что награду дадут Этери, потому что она действительно лучшая из лучших, - сказала Тарасова ТАСС. - Она сенсационно работает уже много лет и вносит огромный вклад в женское одиночное катание, ее девочки первые в мире стали исполнять программы с техническими элементами, сложность которых стоит наравне с мужчинами, у нее очень серьезная группа, большие намерения, и мы видим, что у нее к тому же есть запасные на юниорском уровне. При всех прочих равных она выделяется тем, что является первооткрывателем этого пути, который ведет нас в "космос". Многооборотные прыжки уже есть и будут теперь всегда, потому что эта стена проломлена". Не остался в стороне и Плющенко, отношения которого с командой Тутберидзе уж точно не назовешь приятельскими, а уж тем более после перехода к нему от Этери Георгиевны Трусовой. Однако двукратный олимпийский чемпион назвал выбор жюри единственно верным. "Я считаю, что Тутберидзе достойна победы - она показала себя как специалист высшей тренерской ступени, - отметил он. - Но, поскольку эта команда позиционирует себя как "Тутберидзе тим", я дал бы фигурнокатательного "Оскара" всей "Тутберидзе тим". Шоу продолжится Не очень удивило и признание Ханю самым ценным фигуристом года - учитывая его популярность, даже проигрыши Чену не нанесли его статусу живой легенды ощутимого урона. А третьи в шорт-листе в этой категории французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, к 25 годам ставшие едва ли не величайшим танцевальным дуэтом в истории, чуть ранее уже удостоились победы в номинации "Лучшая развлекательная программа" со своей дерзкой аэробикой в ритм-танце и вряд ли расстроились отсутствию второй статуэтки в коллекции (в числе претендентов была россиянка Евгения Медведева). Лучшим хореографом стала канадка Ше-Линн Бурн, и огромное количество превосходных программ, созданных ею, вытряхивают из головы всякие мысли об ином результате, а награду за достижения в спорте получил ее соотечественник и первый в истории исполнитель четверного прыжка Курт Браунинг.