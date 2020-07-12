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Футбол в Испании

"Атлетико" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21

В матче 36-го тура "Атлетико" в меньшинстве дома обыграл "Бетис"
Описание
© EPA-EFE/J.J. Guillen

ТАСС, 12 июля. "Атлетико" на своем поле обыграл "Бетис" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре забил Диего Коста (74-я минута), на 57-й минуте защитник "Атлетико" Марио Эрмосо получил прямую красную карточку. Дважды в матче отменялись голы "Атлетико" после просмотра видеоповторов.

Футболист "Бетиса" Хоакин провел 550-й матч в чемпионатах Испании, он делит вторую строчку по этому показателю с Раулем, лидирует по количеству матчей бывший голкипер "Барселоны", "Атлетика" (Бильбао), "Валенсии" и "Алавеса" Андони Субисаррета (622).

"Атлетико" набрал 66 очков в турнирной таблице и идет на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мадридский клуб стал недосягаем до идущего на пятом месте "Вильярреала", в активе которого 57 очков, так как в случае равенства очков у "Атлетико", "Севильи", занимающей в данный момент четвертую строчку, и "Вильярреала" мадридский клуб будет выше соперников по дополнительным показателям. Ранее путевки в Лигу чемпионов от Испании завоевали "Реал" (Мадрид) и "Барселона". "Бетис" идет на 13-й строчке, имея в активе 41 очков.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 16 июля в гостях сыграют с "Хетафе", "Бетис" в этот же день примет "Алавес".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид35248364-2180
2Барселона36247580-3679
3Атлетико361715448-2666
4Севилья351712651-3463
5Вильярреал351761257-4557
6Хетафе3514111043-3453
7Реал Сосьедад351561453-4651
8Валенсия3512121145-5150
9Гранада351481345-4250
10Атлетик Бильбао3512121139-3148
11Осасуна3612121242-5148
12Леванте351271642-4943
13Бетис3610111547-5641
14Вальядолид368151329-4039
15Эйбар35991734-5136
16Сельта367151435-4636
17Алавес35981832-5335
18Мальорка35952137-5932
19Леганес356111825-4929
20Эспаньол35592127-5524

 

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