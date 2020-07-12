"Атлетико" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21

ТАСС, 12 июля. "Атлетико" на своем поле обыграл "Бетис" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Диего Коста (74-я минута), на 57-й минуте защитник "Атлетико" Марио Эрмосо получил прямую красную карточку. Дважды в матче отменялись голы "Атлетико" после просмотра видеоповторов.
Футболист "Бетиса" Хоакин провел 550-й матч в чемпионатах Испании, он делит вторую строчку по этому показателю с Раулем, лидирует по количеству матчей бывший голкипер "Барселоны", "Атлетика" (Бильбао), "Валенсии" и "Алавеса" Андони Субисаррета (622).
"Атлетико" набрал 66 очков в турнирной таблице и идет на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мадридский клуб стал недосягаем до идущего на пятом месте "Вильярреала", в активе которого 57 очков, так как в случае равенства очков у "Атлетико", "Севильи", занимающей в данный момент четвертую строчку, и "Вильярреала" мадридский клуб будет выше соперников по дополнительным показателям. Ранее путевки в Лигу чемпионов от Испании завоевали "Реал" (Мадрид) и "Барселона". "Бетис" идет на 13-й строчке, имея в активе 41 очков.
В следующем туре подопечные Диего Симеоне 16 июля в гостях сыграют с "Хетафе", "Бетис" в этот же день примет "Алавес".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|35
|24
|8
|3
|64-21
|80
|2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|80-36
|79
|3
|Атлетико
|36
|17
|15
|4
|48-26
|66
|4
|Севилья
|35
|17
|12
|6
|51-34
|63
|5
|Вильярреал
|35
|17
|6
|12
|57-45
|57
|6
|Хетафе
|35
|14
|11
|10
|43-34
|53
|7
|Реал Сосьедад
|35
|15
|6
|14
|53-46
|51
|8
|Валенсия
|35
|12
|12
|11
|45-51
|50
|9
|Гранада
|35
|14
|8
|13
|45-42
|50
|10
|Атлетик Бильбао
|35
|12
|12
|11
|39-31
|48
|11
|Осасуна
|36
|12
|12
|12
|42-51
|48
|12
|Леванте
|35
|12
|7
|16
|42-49
|43
|13
|Бетис
|36
|10
|11
|15
|47-56
|41
|14
|Вальядолид
|36
|8
|15
|13
|29-40
|39
|15
|Эйбар
|35
|9
|9
|17
|34-51
|36
|16
|Сельта
|36
|7
|15
|14
|35-46
|36
|17
|Алавес
|35
|9
|8
|18
|32-53
|35
|18
|Мальорка
|35
|9
|5
|21
|37-59
|32
|19
|Леганес
|35
|6
|11
|18
|25-49
|29
|20
|Эспаньол
|35
|5
|9
|21
|27-55
|24