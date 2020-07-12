"Атлетико" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21

ТАСС, 12 июля. "Атлетико" на своем поле обыграл "Бетис" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Диего Коста (74-я минута), на 57-й минуте защитник "Атлетико" Марио Эрмосо получил прямую красную карточку. Дважды в матче отменялись голы "Атлетико" после просмотра видеоповторов.

Футболист "Бетиса" Хоакин провел 550-й матч в чемпионатах Испании, он делит вторую строчку по этому показателю с Раулем, лидирует по количеству матчей бывший голкипер "Барселоны", "Атлетика" (Бильбао), "Валенсии" и "Алавеса" Андони Субисаррета (622).

"Атлетико" набрал 66 очков в турнирной таблице и идет на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мадридский клуб стал недосягаем до идущего на пятом месте "Вильярреала", в активе которого 57 очков, так как в случае равенства очков у "Атлетико", "Севильи", занимающей в данный момент четвертую строчку, и "Вильярреала" мадридский клуб будет выше соперников по дополнительным показателям. Ранее путевки в Лигу чемпионов от Испании завоевали "Реал" (Мадрид) и "Барселона". "Бетис" идет на 13-й строчке, имея в активе 41 очков.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 16 июля в гостях сыграют с "Хетафе", "Бетис" в этот же день примет "Алавес".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.