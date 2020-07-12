Россиянин Салихов победил бразильца Залески в поединке UFC на "Бойцовском острове"

ТАСС, 12 июля. Россиянин Муслим Салихов победил бразильца Элизеу Залески дос Сантоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 251, проходящем на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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Поединок в полусреднем весе завершился победой 36-летнего россиянина раздельным решением судей. Из-за пандемии коронавируса турнир проходит без зрителей.

В активе Салихова теперь 17 побед и два поражения. На счету 33-летнего Залески 22 победы и семь поражений.

Ранее дебютные поединки в UFC провели россияне Максим Гришин и Роман Богатов. Гришин проиграл поляку Марчину Тыбуре, а Богатов - бразильцу Леонардо Сантосу. Оба боя продлились все три раунда.