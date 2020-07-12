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Россиянин Салихов победил бразильца Залески в поединке UFC на "Бойцовском острове"

Поединок в полусреднем весе завершился победой российского бойца раздельным решением судей

ТАСС, 12 июля. Россиянин Муслим Салихов победил бразильца Элизеу Залески дос Сантоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 251, проходящем на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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Поединок в полусреднем весе завершился победой 36-летнего россиянина раздельным решением судей. Из-за пандемии коронавируса турнир проходит без зрителей.

В активе Салихова теперь 17 побед и два поражения. На счету 33-летнего Залески 22 победы и семь поражений.

Ранее дебютные поединки в UFC провели россияне Максим Гришин и Роман Богатов. Гришин проиграл поляку Марчину Тыбуре, а Богатов - бразильцу Леонардо Сантосу. Оба боя продлились все три раунда.

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