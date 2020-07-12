Россиянин Петр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

ТАСС, 12 июля. Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг), победив бразильца Жозе Альдо. Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

27-летний россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Ян дебютировал в организации в июне 2018 года. Теперь на его счету семь побед в промоушене.

Чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе принял такое решение в мае текущего года. На турнире UFC 249 он победил Доминика Круза нокаутом во втором раунде, а после поединка заявил о завершении профессиональной карьеры.