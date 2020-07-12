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ММА

Россиянин Петр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Бой был остановлен в пятом раунде
Петр Ян AP Photo/John Locher
Описание
Петр Ян
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 12 июля. Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг), победив бразильца Жозе Альдо. Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

27-летний россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Ян дебютировал в организации в июне 2018 года. Теперь на его счету семь побед в промоушене.

Чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе принял такое решение в мае текущего года. На турнире UFC 249 он победил Доминика Круза нокаутом во втором раунде, а после поединка заявил о завершении профессиональной карьеры.

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Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту. Россия на данный момент находится на втором месте по количеству действующих обладателей чемпионских поясов. Лидируют в данном рейтинге США, имеющие сразу три действующих обладателя титула - это Джон Джонс в полутяжелой весовой категории, американец хорватского происхождения Стипе Миочич, выступающий в тяжелом весе, и нигериец Камару Усман, имеющий паспорт США. По одному чемпиону имеют Австралия - Алекс Волкановски (полулегкий вес), Новая Зеландия - Исраэль Адесанья (средний), Бразилия - Аманда Нуньес (в двух женских весовых категориях - легкой и легчайшей), Киргизия - Валентина Шевченко (наилегчайшая).

Всего в активе Яна теперь 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и семь поражений.

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