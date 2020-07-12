Боец Ян поблагодарил Россию после завоевания титула чемпиона UFC

ТАСС, 12 июля. Российский боец Петр Ян поблагодарил страну после завоевания титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Ян заявил сразу после поединка.

В воскресенье россиянин победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, - сказал Ян. - Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся и мы начали работать".

"Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия", - добавил спортсмен.