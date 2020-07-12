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Боец Ян поблагодарил Россию после завоевания титула чемпиона UFC

Россиянин победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Российский боец Петр Ян поблагодарил страну после завоевания титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Ян заявил сразу после поединка.

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"Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, - сказал Ян. - Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся и мы начали работать".

"Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия", - добавил спортсмен.

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