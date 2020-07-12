В UFC прокомментировали завоевание россиянином Яном титула чемпиона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Завоевание Петром Яном титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) является радостью для России. Об этом ТАСС заявил вице-президент UFC и глава UFC Russia Андрей Громковский.

Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Поздравляю Петра Яна с чемпионским титулом и победой! У нас уже два действующих чемпиона из России и три русскоязычных чемпиона. Какая же радость и честь для России, наших спортсменов и болельщиков", - сказал Громковский.

Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту. Россия на данный момент находится на втором месте по количеству действующих обладателей чемпионских поясов. Лидируют в данном рейтинге США, имеющие сразу три действующих обладателя титула - это Джон Джонс в полутяжелой весовой категории, американец хорватского происхождения Стипе Миочич, выступающий в тяжелом весе, и нигериец Камару Усман, имеющий паспорт США. По одному чемпиону имеют Австралия - Алекс Волкановски (полулегкий вес), Новая Зеландия - Исраэль Адесанья (средний), Бразилия - Аманда Нуньес (в двух женских весовых категориях - легкой и легчайшей), Киргизия - Валентина Шевченко (наилегчайшая).