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ММА

Гаджиев: чемпион UFC Ян может провести бой с Сехудо

Сехудо минувшей весной объявил о завершении карьеры
Камил Гаджиев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Камил Гаджиев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян после завоевания титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может провести поединок с американцем Генри Сехудо. Такое мнение ТАСС высказал российский промоутер Камил Гаджиев.

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В воскресенье Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Сехудо минувшей весной объявил о завершении карьеры. После поединка Ян - Альдо американский боец сообщил о желании драться с победителем.

"Если Сехудо вернется, нас ждет большая история, - сказал Гаджиев. - Бой Сехудо - Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвет мир ММА. Это большой объем просмотров и большие деньги для всех участников. Для Пети было бы круто, чтобы Сехудо вернулся".

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