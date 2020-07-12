Усман победил Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

ТАСС, 12 июля. Нигериец Камару Усман одержал победу над американцем Хорхе Масвидалем и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Поединок прошел в рамках турнира UFC 251 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Усман победил единогласным решением судей. На счету нигерийца теперь 17 побед в смешанных единоборствах (ММА) и одно поражение. Масвидаль потерпел 14-е поражение при 35 победах.

В другом титульном поединке австралиец Александр Волкановски раздельным решением судей победил американца Макса Холлоуэя и защитил чемпионский пояс в полулегком весе. На счету Волкановски 22 победы и одно поражение в ММА, у Холлоуэя - 21 победа и шесть поражений.

Турнир UFC 251 стал первым, который прошел на "Бойцовском острове". Глава UFC Дэйна Уайт заявлял о желании организовать соревнования на отдельном острове во время пандемии коронавируса еще в апреле. По его идее, проведение боев на острове будет более безопасным с эпидемиологической стороны. На "Бойцовском острове" в Абу-Даби пройдут еще три турнира.