Польховский оценил свои шансы возглавить сборную России по биатлону

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валерий Польховский считает, что говорить о его назначении на пост главного тренера сборной России по биатлону как о свершившемся факте преждевременно. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Виктор Майгуров был избран президентом Союза биатлонистов России (СБР). После окончания выборной конференции он подтвердил, что не намерен отказываться от планов рекомендовать Польховского на должность главного тренера сборной.

"У меня достаточно большой опыт работы в биатлоне, меня много раз как принимали в сборную, так и увольняли из нее. Наверное, я один из рекордсменов по этой части, поэтому не хотел бы бежать впереди паровоза. Надо подождать, будем решать вопросы по мере их поступления", - сказал Польховский.