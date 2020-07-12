Польховский оценил свои шансы возглавить сборную России по биатлону

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валерий Польховский считает, что говорить о его назначении на пост главного тренера сборной России по биатлону как о свершившемся факте преждевременно. Об этом он рассказал ТАСС.
В субботу Виктор Майгуров был избран президентом Союза биатлонистов России (СБР). После окончания выборной конференции он подтвердил, что не намерен отказываться от планов рекомендовать Польховского на должность главного тренера сборной.
"У меня достаточно большой опыт работы в биатлоне, меня много раз как принимали в сборную, так и увольняли из нее. Наверное, я один из рекордсменов по этой части, поэтому не хотел бы бежать впереди паровоза. Надо подождать, будем решать вопросы по мере их поступления", - сказал Польховский.
"Всему свое время. Новый руководитель СБР вместе с правлением примут определенные решения, тогда и будем обсуждать предложенную программу", - добавил он.
Польховский последние полгода занимал пост вице-президента СБР. В прошлом он уже возглавлял сборную России. Возвращение Польховского в национальную команду состоится, если его кандидатуру согласует Министерство спорта РФ.
"Функции главного тренера очень четко прописаны в документах Центра спортивной подготовки. Есть перечень обязанностей как тренера сборной, так и главного тренера сборной команды. По ним любой главный тренер и должен работать", - рассказал специалист о своих обязанностях в случае назначения.
История вопроса
В апреле Польховский был рекомендован на пост главного тренера большинством членов правления СБР, однако теперь уже бывший глава организации Владимир Драчев заблокировал это решение. О решении не бороться за пост главы СБР Драчев объявил за день до выборов, которые в итоге прошли на безальтернативной основе.
На конференции также был избран новый состав правления СБР. Пять из семи человек сохранили свои должности, все они в апреле проголосовали за назначение Польховского главным тренером.