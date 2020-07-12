Глава Союза ММА России считает, что рефери правильно остановил бой Ян - Альдо

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рефери боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо правильно остановил поединок. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Президент UFC Дэйна Уайт после боя раскритиковал рефери за позднюю остановку поединка.
"Спортсмен не уходит в глубокую защиту, он пытался что-то делать, двигался, - сказал Габдуллин. - Если бы этого не было, то рефери должен был бы сразу остановить. Было видно, что Альдо пытался встать. Но последняя минута была лишней, когда Альдо уже ушел в глухую защиту".
"Это чемпионский бой, и если бы рефери остановил сразу, то к нему могли возникнуть вопросы. Ян прессинговал в партере, пробивал удары в голову и по корпусу. Здесь было видно, что Альдо еще пытался владеть ситуацией, он не уходил в беспамятство. Рефери должен быть на сто процентов уверен в своем действии, ошибаться было нельзя", - добавил собеседник агентства.