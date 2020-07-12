Француз Пуршер выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Австрии

ТАСС, 12 июля. Французский пилот команды ART Тео Пуршер выиграл вторую гонку второго этапа сезона серии "Формула-3", который завершился в Австрии.

Второе место занял американский гонщик команды Prema Логан Сарджент, третьим финишировал немец Давид Бекманн (Trident).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, стартовал с последнего, 30-го места и финишировал 21-м.

После двух этапов в личном зачете лидирует австралиец Оскар Пиастри из Prema, в активе которого 44 очка. Вторым идет его партнер по команде датчанин Фредерик Вести (37,5), третьим - Сарджент (34). Смоляр расположился на 13-й позиции, на счету россиянина шесть очков.

Следующий этап "Формулы-3" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.

В прошлом году чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман, который с нынешнего сезона выступает в "Формуле-2". В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.