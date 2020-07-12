Чемпион из Сибири. Петр Ян нокаутировал Альдо и завоевал титул UFC

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг), победив бразильца Жозе Альдо. Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. 27-летний россиянин, уроженец города Дудинка (Красноярский край), победил техническим нокаутом в пятом раунде. Ян дебютировал в организации в июне 2018 года. Теперь на его счету семь побед в промоушене. Чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным после завершения карьеры американца Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе принял такое решение в мае текущего года. На турнире UFC 249 он победил соотечественника Доминика Круза нокаутом во втором раунде, а после поединка заявил об уходе.

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Ян доминировал на протяжении большей части боя с Альдо, лишь во втором раунде бразилец перехватил инициативу. В пятом раунде россиянин в течение нескольких минут пытался добить оппонента, но рефери долгое время не останавливал поединок. Позднее президент UFC Дэйна Уайт назвал работу рефери "отвратительной", обвинив в запоздалой остановке боя. "Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, - сказал Ян сразу после боя. - Мы не форсировали. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и давать работать больше ему, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся, и мы начали работать". Сехудо или Стерлинг Следующий бой Ян может провести уже в октябре, его соперниками могут стать Сехудо или другой американец Алджемейн Стерлинг. "Октябрь был бы хорошим вариантом для защиты пояса. Я думаю, что Стерлинг. Он побил многих, кто был на хороших позициях, он заслуживает этот бой", - сказал россиянин на пресс-конференции.

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Промоутер Камил Гаджиев считает, что бой Ян - Сехудо может стать поединком международного значения. "Если Сехудо вернется, нас ждет большая история, - сказал Гаджиев. - Бой Сехудо - Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвет мир ММА, это большой объем просмотров и большие деньги для всех участников. Для Пети было бы круто, чтобы Сехудо вернулся". При этом Сехудо в своем Twitter отметил, что хочет встретиться с победителем боя Ян - Альдо. "Ян стал легендой" Ян после завоевания чемпионского титула UFC стал легендой, заявил боец Олег Тактаров. "У нас теперь новый герой - мальчишка-сибиряк, у которого корни из нескольких национальностей, - сказал Тактаров ТАСС. - Такой мультикультурный парень, это человек, который пробивался через тернии к звездам, сейчас он легенда, он получает заслуженные лавры. Я думал, что нокаут будет раньше, но все логично". В свою очередь российский боец Александр Шлеменко отметил, что Ян надолго останется чемпионом. "Петя прошел проверку на духовные качества, - сказал Шлеменко. - Не побоюсь сделать такое заявление, что Петя надолго зашел на чемпионство, это был сложный бой для Пети, изматывал он соперника или нет. Пока нужно просто радоваться его поясу".

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