Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Австрии

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) закончил гонку восьмым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) финишировал на 16-м месте.

Победитель первой гонки пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, сошел с дистанции на первом круге после разворота. Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер сошел на 13-м круге из-за технических проблем.

После двух этапов в личном зачете лидирует Шварцман, в активе которого 48 очков. Вторым идет Лундгор (43), третьим - британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi (43). Мазепин располагается на 15-й позиции с одним баллом, в активе Маркелова нет набранных очков.

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.

Шварцман проводит первый сезон в "Формуле-2", в прошлом году он стал чемпионом "Формулы-3". Для Мазепина текущий сезон в "Формуле-2" второй в карьере, для Маркелова - седьмой.