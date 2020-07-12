Гендиректор "Сочи": нужно показывать зрелищный футбол, чтобы иметь свою армию болельщиков

"У нас команда в премьер-лиге первый сезон, нас поддерживают, и я благодарен этим болельщикам. В Сочи очень много жителей, приезжающих из разных регионов страны, и для того, чтобы у нас была своя армия болельщиков, клуб должен, во-первых, показывать хороший зрелищный футбол, это за один год не сделаешь, - сказал Рубашко. - Это достигается годами при хорошем результате, правильном подходе, поэтому у нас все впереди. Но за нас болеют: у нас есть активная группа, в Сочи узнают и футболистов, в соцсетях ведется активная работа".

Благодаря победе над "Спартаком" "Сочи" поднялся на девятое место. "Нам эти очки на вес золота, всегда приятно обыграть такую команду, как "Спартак". Мы понимаем, что упустили очки там, где должны были их набирать. Зачастую происходит, что где-то должны их брать, но теряем, а где-то выходим и забираем очки у команды, которая тоже приехала за ними. Получился хороший матч с хорошими моментами, зрители не пожалели, что пришли на стадион", - отметил Рубашко.

"Болельщикам "Спартака" не надо расстраиваться, думаю, новый генеральный директор сделает все правильно, чтобы команда двигалась вперед", - добавил он.