{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Футболист "Барселоны" Гризманн получил травму мышцы бедра

Степень серьезности травмы и сроки восстановления станут известны позднее

ТАСС, 12 июля. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Антуан Гризманн получил травму. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-служба клуба.

По итогам проведенных в воскресенье тестов у француза выявлена травма четырехглавой мышцы бедра. Степень серьезности травмы и сроки восстановления 29-летнего футболиста станут известны позднее.

В текущем сезоне Гризманн провел 46 матчей за команду во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Гризманн перешел в "Барселону" в июле прошлого года из мадридского "Атлетико", сумма трансфера составила €120 млн. Вместе с мадридцами он стал обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Лиги Европы, а также доходил до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Франции в 2018 году Гризманн стал чемпионом мира, а в 2016 году завоевал серебряные медали домашнего чемпионата Европы и был признан лучшим игроком турнира.

Сборные по баскетболу
Кириленко: рекордное количество российских баскетболистов в NCAA настраивает на оптимизм
В сезоне-2020/21 в NCAA сыграют шесть россиян
Читать полностью