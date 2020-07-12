Кириленко: рекордное количество российских баскетболистов в NCAA настраивает на оптимизм

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рекордное количество российских баскетболистов, которые будут участвовать в новом сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), вызывает оптимизм, эти игроки в будущем составят костяк национальной сборной. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В пятницу российский центровой Владислав Голдин перешел в команду университета Texas Tech. Ранее 19-летний баскетболист играл за команды молодежного проекта ЦСКА и представлял юниорскую и молодежную сборные России. В сезоне-2020/21 в NCAA также сыграют россияне Виктор Лахин, Захар Ведищев, Самсон Руженцев, Павел Захаров и Андрей Саврасов.

"В этом году [в NCAA] рекордное количество участников от России - шесть человек в университетах, причем в топовых университетах, и восемь человек в prep schools. Gonzaga, Texas Tech, Cincinnati, Utah State, Florida, Georgia Southern - это очень круто, и я конечно поздравляю ребят, - сказал Кириленко. - Конечно, это оптимизм, и я рад, что ребята пробуют себя на самом сильнейшем уровне в этом возрасте. Как я говорил 19-20 летний возраст - это те, кто составит костяк национальной сборной в ближайшем будущем".