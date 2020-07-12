Матч MLS "Ди Си Юнайтед" - "Торонто" перенесен из-за подозрений на заражения коронавирусом

ТАСС, 12 июля. Матч североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) между "Ди Си Юнайтед" и "Торонто" перенесен из-за подозрений на заражение коронавирусом у двух игроков этих команд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По результатам тестирования игроков "Ди Си Юнайтед" и "Торонто", прошедшего в субботу, у одного из игроков есть подозрение на заражение коронавирусной инфекцией, у другого тест не дал однозначный результат. Клубная принадлежность футболистов не уточняется.

Чемпионат MLS был возобновлен 9 июля по измененному из-за приостановки чемпионата формату. Все игры оставшейся части турнира пройдут в Орландо без зрителей. Команды разбиты на шесть групп (в пяти из них выступает четыре команд, еще в одной - пять), две лучшие команды каждой группы и четыре лучшие команды из шести, занявшие третьи места, выйдут в 1/8 финала. Встреча "Ди Си Юнайтед" - "Торонто" должна была пройти в воскресенье и начаться в 16:00 мск.

Чемпионат был приостановлен 12 марта. При возобновлении чемпионата был перенесен матч "Нэшвилл" - "Чикаго" после выявления пяти случаев заражения коронавирусом среди игроков команды номинальных хозяев. Ранее руководство лиги приняло решение исключить "Даллас" из числа участников турнира из-за заражения десяти игроков техасского клуба.