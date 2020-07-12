Лапочкин назначен арбитром VAR на матч "Динамо" - "Крылья Советов" вместо Васильева

ТАСС, 12 июля. Сергей Лапочкин заменит Станислава Васильева в качестве арбитра системы видеоассистента рефери (VAR) на матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Изначально Лапочкин должен был работать на встрече "Краснодар" - "Урал" (Екатеринбург), где его место займет Васильев. Причины замены не сообщаются.

Оба матча пройдут в воскресенье. "Динамо" примет самарский клуб на своем поле, начало встречи - в 18:30 мск, "Краснодар" сыграет дома с "Уралом" (20:30 мск).

"Динамо" с 32 очками занимает 12-е место в таблице РПЛ, "Крылья Советов" набрали 27 очков и идут 15-ми. "Краснодар" (45 очков) располагается на четвертой строчке, "Урал" (35) - на седьмой.