Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

ТАСС, 12 июля. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром "Ред Бул Ринг").

На эту тему

Второе место в гонке занял финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал десятым, его напарник по команде француз Пьер Гасли - 15-м.

Хэмилтон в каждом из 14 проведенных сезонов одерживает хотя бы одну победу, лидирует по этому показателю семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер (15 сезонов). Британец выиграл 85-ю гонку в карьере, рекордсмен - Шумахер (91).

Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер на старте гонки столкнулся с напарником по команде немцем Себастьяном Феттелем, оба сошли с трассы. Также до финиша из-за технических проблем не добрался француз Эстабан Окон из "Рено".

После двух этапов в личном зачете лидирует Боттас (43 очка), вторым идет Хэмилтон (37), третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис (26). Квят располагается на 14-й строчке с одним набранным очком, Гасли идет девятым (6). В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (80 очков), второе место занимает "Макларен" (39), третье - "Ред Булл" (27). "Альфа Таури" идет на седьмой позиции с семью очками.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.