Косаченко: гонщик "Макларена" Норрис показывает, что в "Формуле-1" есть отличная молодежь

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Результаты пилота "Макларена" Ландо Норриса показывают, что в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" есть многообещающая молодежь. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

В воскресенье завершился второй этап "Формулы -1" нынешнего сезона, победителем Гран-при Штирии стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место в гонке его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

"Мерседес" продолжает делать то, что мы от него и ожидали, это факт, - сказала Косаченко. - Вновь видим эту команду в собственной лиге, а, учитывая, что "Феррари" научились самоустраняться в полном составе, это придает еще больше уверенности догадкам о том, кто станет чемпионом. Конечно, еще рано говорить об этом, кто-то может сказать, что мы забегаем вперед, но ситуация такая, что все сами все видели".

20-летний пилот "Макларена" Норрис стал пятым на Гран-при Штирии. На первом этапе сезона он впервые в карьере поднялся на подиум, заняв третье место. В личном зачете чемпионата после двух этапов он идет третьим.

"В этой гонке меня уже не в первый раз порадовал Ландо Норрис, это очень хороший знак, что у нас есть многообещающая молодежь, - отметила Косаченко. - Он показывает очень перспективные результаты, причем не в том, на какой позиции он финиширует, а в том, как он проводит гонку. Молодой парень, у которого мотивация по ходу заезда не исчезает, а, напротив, только добавляется. Он вгрызался в каждую позицию на трассе, до последних метров, потенциал скорости там невероятный".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.