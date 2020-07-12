Евсеев считает, что "Уфа" ни в чем не уступила "Локомотиву" в матче РПЛ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев считает, что в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) его команда ни в одном компоненте игры не уступила "Локомотиву", который продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча.

Встреча между "Локомотивом" и "Уфой" прошла в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1.

"Мы сегодня сыграли вничью, могли не пропустить, могли забить второй мяч. На поле вышли те, кто был с нами с начала сезона, с первого тура. Многие сыграли не на своих позициях, но мы ни в чем не уступили сопернику, который борется за попадание в Лигу чемпионов", - сказал Евсеев.

В начале встречи болельщики "Локомотива" поприветствовали Евсеева, который в прошлом выступал за железнодорожников. "Они всегда приветствуют, что на "Локомотиве", что на "Спартаке", - отметил специалист, который в бытность игроком также защищал цвета красно-белых.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. "Уфа" идет шестой, имея в активе 37 очков после 28 встреч.