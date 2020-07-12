Российскому пилоту Шварцману по силам стать чемпионом "Формулы-2"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пилоту программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберту Шварцману по силам победить в чемпионате "Формулы-2" в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

В субботу Шварцман стал победителем первой гонки второго этапа серии "Формула-2". После двух этапов 20-летний россиянин лидирует в личном зачете.

"Прежде всего, поздравления Роберту. Эта зима и весна были очень сложными для него, Роберт потерял отца, и это очень тяжелая утрата, - отметила Косаченко. - Отец был его другом и наставником, благодаря ему Роберт сейчас тот, кто он есть".

"В этом году в "Формуле-2" очень сильный состав, нельзя сказать, что Роберт может с легкостью победить в серии. Но ему это под силу. Если этот запал и злость не пройдут, то по итогам сезона он точно будет в тройке лучших", - заключила Косаченко.

Шварцман проводит первый сезон в "Формуле-2", в прошлом сезоне он стал чемпионом "Формулы-3".