Газизов: "Спартак" наравне с другими клубами РПЛ просматривает футболистов "Уфы"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" наравне с другими клубами Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) просматривает футболистов "Уфы" с целью их возможного приглашения в команду. Об этом журналистам заявил новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов, который до этого занимал аналогичный пост в "Уфе".

Газизов официально был представлен в качестве нового генерального директора "Спартака" в пятницу. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала о заинтересованности "Спартака" в защитниках "Уфы" Джемале Табидзе, Йонуце Неделчару и полузащитнике уфимской команды Данииле Фомине.

"Сейчас может быть много таких разговоров, поскольку я перешел из "Уфы", качества игроков которой я знаю досконально. Понятно, что такие слухи будут муссироваться. Одним из основных направлений работы "Уфы" является выращивание игроков для их дальнейшей перепродажи, что позволяет клубу жить на вырученные деньги", - сказал Газизов.

"Если другие клубы смотрят на этих игроков, то почему "Спартак" не может наблюдать за ними? Говорю о скаутском и спортивном отделах", - добавил он.

В воскресенье "Уфа" на выезде сыграла вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче РПЛ. "Уфа" идет шестой, имея в активе 37 очков после 28 встреч. Шестое место дает право на участие в квалификации Лиги Европы, для этого петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России, должен победить в Олимп - Кубке России (19 июля пройдут полуфиналы "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" и "Зенит" - "Спартак"). В предпоследнем, 29-м туре "Уфа" 16 июля на домашнем поле встретится со столичным "Динамо".