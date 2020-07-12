Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе пообещал встретиться с болельщиками до сезона-2020/21

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе сообщил, что проведет встречу с болельщиками железнодорожников до начала нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал на встрече с ними после матча 28-го тура с "Уфой".

"Локомотив" сыграл с "Уфой" вничью со счетом 1:1. Как и на предыдущих матчах, на 20-й минуте наиболее активные фанаты хозяев покинули стадион в знак протеста против решения руководства клуба расстаться с главным тренером Юрием Семиным.

"Готов с вами встретиться после матча с ЦСКА. Точно обещаю, что до начала следующего сезона состоится встреча", - сказал Кикнадзе.

Нынешняя встреча гендиректора с болельщиками "Локомотива" шла около часа. Следующий матч "Локомотив" проведет дома 16 июля с ЦСКА.