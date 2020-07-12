СМИ: британские участники Игр-2012 принимали препарат, разработанный для спецназа США

ТАСС, 12 июля. Более 90 британских олимпийцев, которые соревновались на Играх 2012 года в Лондоне, принимали участие в испытании экспериментального вещества в рамках секретного проекта государственного агентства UK Sport (ответственного за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт в Великобритании - прим. ТАСС) в попытке улучшить результаты на домашней Олимпиаде. Об этом сообщает газета Mail on Sunday, в распоряжении которой оказались соответствующие документы.

91 британскому атлету в восьми видах спорта предоставили энергетический напиток под маркой DeltaG, который содержал синтетическую версию кетонов, синтезируемых в печени и повышающих выносливость и устойчивость к стрессам. По информации газеты, первоначально напиток был разработан учеными из Оксфордского университета при финансировании Министерства обороны США, чтобы спецназ мог действовать дольше в тылу врага с меньшим количеством рациона.

Подготовленный UK Sport "информационный лист участника" гласил, что агентство не гарантирует, не обещает, не заявляет, что использование кетонов соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса, и исключает свою ответственность за использование атлетами этого вещества. В соответствии с соглашением спортсмены обязаны были хранить молчание по поводу эксперимента.

Каждый из согласившихся на него британских олимпийцев подписал документ, в котором соглашался со всеми возможными рисками употребления напитка и с тем, что ответственность за эти риски не может быть возложена на тех, кто работает или связан с этим проектом, или на их соответствующие институты, ассоциации и предприятия.

По данным издания, у 40% спортсменов после приема энергетической добавки проявились побочные эффекты, в том числе рвота и желудочно-кишечные расстройства. По этой причине 28 атлетов перестали его использовать. Еще 24 вышли из этой программы, поскольку решили, что вещество не принесет им пользы.

Сборная Великобритании заняла на домашней Олимпиаде третье место в медальном зачете, завоевав 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград.