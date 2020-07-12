"Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 0:0 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть в четвертом матче кряду (три ничьи, одно поражение). "Оренбург" прервал серию из семи поражений (два из них - технические) и занимает последнее, 16-е место, имея в активе 24 очка после 28 встреч. В предыдущий раз оренбургская команда сумела набрать очки 7 марта, обыграв дома тульский "Арсенал" (2:0).
В следующем туре "Ростов" 16 июля в гостях встретится с казанским "Рубином", а "Оренбург" днем ранее в гостях сыграет с "Зенитом".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|58-15
|66
|2
|Локомотив
|28
|14
|9
|5
|38-28
|51
|3
|ЦСКА
|28
|13
|8
|7
|40-27
|47
|4
|Краснодар
|26
|12
|9
|5
|42-28
|45
|5
|Ростов
|28
|12
|8
|8
|44-48
|44
|6
|Уфа
|28
|8
|13
|7
|22-23
|37
|7
|Динамо
|27
|9
|8
|10
|24-29
|35
|8
|Урал
|27
|9
|8
|10
|35-46
|35
|9
|Рубин
|28
|8
|10
|10
|17-26
|34
|10
|Арсенал
|28
|10
|4
|14
|34-40
|34
|11
|Сочи
|28
|8
|9
|11
|40-33
|33
|12
|Спартак
|28
|9
|6
|13
|30-32
|33
|13
|Ахмат
|28
|7
|10
|11
|27-39
|31
|14
|Тамбов
|28
|8
|4
|16
|34-39
|28
|15
|Крылья Советов
|28
|7
|6
|15
|30-40
|27
|16
|Оренбург
|28
|6
|6
|16
|26-48
|24