"Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 0:0 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть в четвертом матче кряду (три ничьи, одно поражение). "Оренбург" прервал серию из семи поражений (два из них - технические) и занимает последнее, 16-е место, имея в активе 24 очка после 28 встреч. В предыдущий раз оренбургская команда сумела набрать очки 7 марта, обыграв дома тульский "Арсенал" (2:0).

В следующем туре "Ростов" 16 июля в гостях встретится с казанским "Рубином", а "Оренбург" днем ранее в гостях сыграет с "Зенитом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.