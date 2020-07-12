{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Ростовчане не могут выиграть в четвертом матче кряду, "Оренбург" прервал серию из семи поражений
Игроки "Ростова" Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС
Описание
Игроки "Ростова"
© Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 0:0 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть в четвертом матче кряду (три ничьи, одно поражение). "Оренбург" прервал серию из семи поражений (два из них - технические) и занимает последнее, 16-е место, имея в активе 24 очка после 28 встреч. В предыдущий раз оренбургская команда сумела набрать очки 7 марта, обыграв дома тульский "Арсенал" (2:0).

В следующем туре "Ростов" 16 июля в гостях встретится с казанским "Рубином", а "Оренбург" днем ранее в гостях сыграет с "Зенитом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28206258-1566
2Локомотив28149538-2851
3ЦСКА28138740-2747
4Краснодар26129542-2845
5Ростов28128844-4844
6Уфа28813722-2337
7Динамо27981024-2935
8Урал27981035-4635
9Рубин288101017-2634
10Арсенал281041434-4034
11Сочи28891140-3333
12Спартак28961330-3233
13Ахмат287101127-3931
14Тамбов28841634-3928
15Крылья Советов28761530-4027
16Оренбург28661626-4824

 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Талалаев: "Крылья Советов" поберегли Зиньковского и Глушенкова в матче РПЛ с "Динамо"
Игроки были заменены на 57-й минуте встречи
Читать полностью