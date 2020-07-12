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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии по футболу

"Тоттенхэм" не знает поражений на протяжении трех матчей в чемпионате
Футболисты "Тоттенхэма" EPA-EFE/Tim Goode/NMC/Pool
Описание
Футболисты "Тоттенхэма"
© EPA-EFE/Tim Goode/NMC/Pool

ТАСС, 12 июля. "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Арсенал" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев мячи забили Сон Хын Мин (19-я минута) и Тоби Алдервейрелд (81), у проигравших отличился Александр Ляказетт (16). "Тоттенхэм" не проигрывает "Арсеналу" на своем поле в чемпионате на протяжении шести матчей, одержав четыре победы.

"Тоттенхэм" не знает поражений на протяжении трех матчей в первенстве, в турнирной таблице клуб поднялся на восьмое место, набрав 52 очка, "Арсенал" прервал беспроигрышную серию из четырех матчей и располагается на девятой строчке, имея в активе 50 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 15 июля на выезде сыграют с "Ньюкаслом", "Арсенал" в этот же день примет "Ливерпуль".

В другом матче игрового дня "Вулверхэмптон" на своем поле разгромил "Эвертон" со счетом 3:0, "Астон Вилла" дома обыграла "Кристал Пэлас" (2:0) и одержала первую победу в чемпионате с января.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль35303276-2793
2Манчестер Сити35233991-3472
3Челси351861163-4960
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед341610859-3358
6Шеффилд Юнайтед351412938-3354
7Вулверхэмптон341313845-3752
8Тоттенхэм3514101154-4552
9Арсенал351214951-4450
10Бёрнли351481339-4750
11Эвертон341291341-4945
12Саутгемптон341351643-5544
13Ньюкасл3511101436-5243
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон358121536-5236
16Вест Хэм35971944-5934
17Уотфорд358101733-5434
18Борнмут34772032-5928
19Астон Вилла34762136-6527
20Норвич35562426-6721

 

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