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Футбол в России

Кикнадзе: диалога с Семиным на совете директоров "Локомотива" не получилось

Московский клуб не стал продлевать соглашение с главным тренером команды

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе не смог толком поговорить с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным на предмет продолжения сотрудничества во время совета директоров. Об этом Кикнадзе рассказал на стихийной встрече с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" (1:1).

"Локомотив" не стал продлевать соглашение с Семиным, которого с 1 июня заменил серб Марко Николич.

"Диалог с Юрием Павловичем не состоялся на совете директоров, разговор продлился около четырех минут - Юрию Палычу было озвучено предложение, от которого он отказался, - сказал Кикнадзе. - Это было предложение финансового характера, условия сотрудничества, присвоение академии имени Юрия Павловича, ложа на стадионе, соцпакет, машина, телефон. Условий продления не обсуждалось".

Под руководством Семина "Локомотив" стал трехкратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка России.

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