ФК "Локомотив" сыграет в следующем сезоне на "РЖД-Арене"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" планирует провести все домашние матчи сезона-2020/21 на "РЖД-Арене". Об этом генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе рассказал на незапланированной встрече с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" (1:1).

Ранее гендиректор "Локомотива" рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс" о желании на время реконструкции арены переехать на стадион "Лужники".

"Обсуждаем этот вопрос [реконструкции]. На прошлой неделе было совещание у гендиректора РЖД Олега Белозерова: РЖД настроены оказать поддержку, но в каком объеме - еще надо понять, сейчас не самое простое время, - сказал он. - Следующий сезон точно будем здесь [на "РЖД-Арене"]".

Вместимость арены составляет 27320 человек. "Будет убран ров, что увеличит вместимость стадиона на 2,5 тысячи зрителей. От крыши мы отказались - человек, который отвечает за поле, выступил категорически против. Поле тогда не выдержит", - отметил Кикнадзе.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году на месте старого стадиона с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в "РЖД-Арену".