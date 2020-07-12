Тренер Новиков считает, что травма футболиста "Динамо" Филиппа носит несерьезный характер

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков считает, что травма лучшего бомбардира команды в текущем сезоне Максимилиана Филиппа носит несерьезный характер. Такое мнение Новиков высказал на послематчевой пресс-конференции.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме Филипп, ранее отметившийся голом с пенальти, получил травму, неудачно приземлившись на ногу соперника после верховой борьбы в центре поля, и был заменен.

"Филипп подвернул голеностоп, похоже, что повредил связки. Не думаю, что что-то глобально серьезное. Сейчас он отправится на медицинское обследование, пока точного диагноза нет", - сказал Новиков.

"Динамо" прервало серию из четырех матчей без побед (две ничьи, два поражения) и поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 27 матчах. От идущей на шестом месте "Уфы" бело-голубых отделяют два очка, при этом у "Динамо" есть одна игра в запасе. Шестое место дает право на участие в квалификации Лиги Европы, для этого петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России, должен победить в Олимп - Кубке России. 16 июля "Динамо" на выезде сыграет с "Уфой" в 29-м туре.