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Футбол в России

ФК "Локомотив" не хочет продавать Алексея Миранчука менее, чем за €20 млн

Контракт полузащитника с московским клубом истекает 30 июня 2021 года
Алексей Миранчук Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Миранчук
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не намерен продавать полузащитника Алексея Миранчука меньше, чем за €20 млн. Об этом генеральный директор клуба Василий Кикнадзе рассказал на незапланированной встрече с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" (1:1).

Миранчук является лучшим бомбардиром команды с 10 мячами. Его контракт истекает 30 июня следующего года.

"У нас предложения от нескольких хороших клубов, которые ему будут очень интересны. Что касается цены, то 25 млн [евро] за него было бы хорошо. Меньше, чем за 20 млн мы не продадим", - сказал Кикнадзе.

"Не исключаем вариант с его переподписанием, посмотрим", - сказал Кикнадзе.

Миранчук выступает за "Локомотив" с 2013 года, он становился чемпионом России и трижды - обладателем Кубка России.

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