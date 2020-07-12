Кикнадзе: бюджет "Локомотива" может претерпеть серьезные изменения в случае невыхода в ЛЧ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" может быть существенно изменен в том случае, если команда не сумеет завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал на стихийной встрече с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" (1:1).

За участие в групповом этапе Лиги чемпионов каждый клуб получает по €15,2 млн.

"Если Лиги чемпионов не будет, по бюджету будет очень серьезный вопрос", - сказал Кикнадзе.

"Мы сейчас в кредите, нам же надо выйти на самоокупаемость с учетом того бюджета, который мы имеем от нашего главного партнера. Ситуация связана с целым рядом объективных и субъективных обстоятельств. Это и последствия предпоследней трансферной кампании. Надо выйти из кредита, нельзя так глубоко в нем сидеть", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. Красно-зеленые опережают идущий третьим ЦСКА на четыре очка за два тура до конца чемпионата. Занимающий четвертое место "Краснодар" имеет в активе 45 очков, клуб провел на два матча меньше конкурентов. Второе место даст право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, третье - начать выступление с предпоследнего раунда квалификации.