Кикнадзе: "Интер" может снизить финансовые требования по выкупу Жоау Мариу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Миланский "Интер" готов серьезно снизить финансовые требования по выкупу португалского футболиста Жоау Мариу. Об этом генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал на стихийной встрече с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" (1:1).

Мариу был взят "Локомотивом" в аренду перед нынешним сезоном. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость португальца составляет €14,5 млн.

"Есть возможность зацепить [его], но важна позиция тренера. "Интер" готов к очень серьезному снижению своих запросов, но вопрос пока остается в подвешенном состоянии", - сказал Кикнадзе.

Также он сообщил, что контракт с португальцем Эдером автоматически продлен. "Уйдет Саша Коломейцев, проводим его после игры с ЦСКА", - добавил Кикнадзе.