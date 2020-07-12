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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка Олимпиады-1956 по спортивной гимнастике Ташш умерла в возрасте 91 года

Также на счету венгерки четыре серебряные и одна бронзовая медали Олимпиад

ТАСС, 12 июля. Победительница Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне венгерка Ольга Ташш умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии.

Бывшая спортсменка скончалась в больнице от продолжительной болезни.

Ташш стала победительницей Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне в групповых упражнениях, также на ее счету четыре серебряные и одна бронзовая медали Олимпиад. После завершения спортивной карьеры Ташш некоторое время работала тренером французской команды.

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Летние олимпийские виды спорта
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