Чемпионка Олимпиады-1956 по спортивной гимнастике Ташш умерла в возрасте 91 года

ТАСС, 12 июля. Победительница Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне венгерка Ольга Ташш умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии.

Бывшая спортсменка скончалась в больнице от продолжительной болезни.

Ташш стала победительницей Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне в групповых упражнениях, также на ее счету четыре серебряные и одна бронзовая медали Олимпиад. После завершения спортивной карьеры Ташш некоторое время работала тренером французской команды.