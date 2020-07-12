Слуцкий: "Рубин" выполнил задачу на сезон, оставшись в РПЛ

В воскресенье "Рубин" на выезде сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (1:1). Клуб идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка и обезопасив себя от вылета из премьер-лиги.

"Первый тайм не очень получился, не могли правильно расставиться при игре в нападении и выйти из обороны, после перерыва было уже лучше, хотя пропустили гол при курьезных обстоятельствах. Команда официально сохранила прописку в РПЛ, уже сейчас можно сказать, потому что мы очень удачно провели отрезок после пандемии. Это касается и качества игры, и результата, задачей-минимум, как и задачей-максимум, было сохранение прописки в премьер-лиге, мы их выполнили, и осталось еще две игры, в них мы постараемся качественнее сыграть, как можно выше подняться в турнирной таблице", - сказал Слуцкий.

В следующем туре подопечные Слуцкого 16 июля примут "Ростов".