Хохлов: футболисты "Локомотива" могут лучше играть в позиционных атаках

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки "Локомотива" могут лучше действовать в позиционных атаках в матчах чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник команды, чемпион России 2004 года в составе "Локомотива" Дмитрий Хохлов.

В воскресенье "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Уфа" играла в свой футбол, к которому она привыкла, - больше от обороны и рассчитывая на контратаки. Но "Локомотив" в позиционных атаках может действовать гораздо лучше, - сказал Хохлов. - Темп игры был невысокий, только во втором тайме игроки "Локомотива" задвигались, особенно после замен".

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в шести матчах после возобновления турнира забил пять мячей. "Миранчук прекрасно умеет исполнять, к нему приковано внимание во всех матчах. Ему стало тяжело принимать быстрые решения: против него плотно играют, его накрывают, в том числе и вдвоем", - отметил Хохлов.

Впервые за год после перерыва, вызванного тяжелой травмой, на поле вышел нападающий хозяев Джефферсон Фарфан, который сравнял счет в игре. "Фарфан намного активнее играл, чем Эдер, открывался и гол забил неплохой", - сказал Хохлов.

В следующем матче "Локомотив" 16 июля сыграет с ЦСКА.