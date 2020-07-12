"Краснодар" разгромил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:0 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Маркус Берг (14-я минута), Мануэл Фернандеш (57) и Реми Кабелла (82, с пенальти). Кабелла забил свой первый гол за "Краснодар", для этого ему понадобилось восемь матчей (пять в РПЛ, три - в квалификации Лиги чемпионов).

"Краснодар" не проигрывает "Уралу" с 21 сентября 2015 года, тогда встреча в Екатеринбурге завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Всего команды в РПЛ провели между собой 14 матчей, "Краснодар" одержал восемь побед, "Урал" выиграл в двух матчах, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

Победа в матче позволила "Краснодару" вернуть третье место в турнирной таблице РПЛ, краснодарский клуб набрал 48 очков в 27 матчах, отставание от идущего на второй строчке московского "Локомотива" составляет три очка. Второе место позволяет напрямую отобраться в групповой этап Лиги чемпионов, клуб, финишировавший третьим, стартует в Лиге чемпионов с квалификации. "Урал" идет восьмым, имея в активе 35 очков после 28 встреч.

В следующем туре "Краснодар" в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов", "Урал" на домашнем поле примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 15 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.