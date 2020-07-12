"Краснодар" разгромил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:0 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Маркус Берг (14-я минута), Мануэл Фернандеш (57) и Реми Кабелла (82, с пенальти). Кабелла забил свой первый гол за "Краснодар", для этого ему понадобилось восемь матчей (пять в РПЛ, три - в квалификации Лиги чемпионов).
"Краснодар" не проигрывает "Уралу" с 21 сентября 2015 года, тогда встреча в Екатеринбурге завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Всего команды в РПЛ провели между собой 14 матчей, "Краснодар" одержал восемь побед, "Урал" выиграл в двух матчах, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.
Победа в матче позволила "Краснодару" вернуть третье место в турнирной таблице РПЛ, краснодарский клуб набрал 48 очков в 27 матчах, отставание от идущего на второй строчке московского "Локомотива" составляет три очка. Второе место позволяет напрямую отобраться в групповой этап Лиги чемпионов, клуб, финишировавший третьим, стартует в Лиге чемпионов с квалификации. "Урал" идет восьмым, имея в активе 35 очков после 28 встреч.
В следующем туре "Краснодар" в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов", "Урал" на домашнем поле примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 15 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|58-15
|66
|2
|Локомотив
|28
|14
|9
|5
|38-28
|51
|3
|Краснодар
|27
|13
|9
|5
|45-28
|48
|4
|ЦСКА
|28
|13
|8
|7
|40-27
|47
|5
|Ростов
|28
|12
|8
|8
|44-48
|44
|6
|Уфа
|28
|8
|13
|7
|22-23
|37
|7
|Динамо
|27
|9
|8
|10
|24-29
|35
|8
|Урал
|28
|9
|8
|11
|35-49
|35
|9
|Рубин
|28
|8
|10
|10
|17-26
|34
|10
|Арсенал
|28
|10
|4
|14
|34-40
|34
|11
|Сочи
|28
|8
|9
|11
|40-33
|33
|12
|Спартак
|28
|9
|6
|13
|30-32
|33
|13
|Ахмат
|28
|7
|10
|11
|27-39
|31
|14
|Тамбов
|28
|8
|4
|16
|34-39
|28
|15
|Крылья Советов
|28
|7
|6
|15
|30-40
|27
|16
|Оренбург
|28
|6
|6
|16
|26-48
|24