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Футбол в России

СМИ: "Зенит" может приобрести серебряного призера ЧМ-2018 Ловрена

Хорватскому защитнику 31 год, он выступает за английский "Ливерпуль"
Деян Ловрен Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Деян Ловрен
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Чемпион России сезона-2019/20 "Зенит" из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере хорватского защитника английского "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Об этом в своем Twitter сообщил журналист газеты Times Пол Джойс.

"Зенит" заинтересован в подписании игрока "Ливерпуля" Деяна Ловрена", - написал Джойс.

Ловрену 31 год, он выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Вместе с английским клубом защитник стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и серебряным призером Лиги Европы. Также Ловрен играл за хорватские "Интер" из Запрешича и "Динамо" (Загреб), французский "Лион" и английский "Саутгемптон".

В составе сборной Хорватии Ловрен провел 57 матчей, став серебряным призером чемпионата мира 2018 года (игрок принял участие во всех матчах турнира).

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