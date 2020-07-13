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Футбол в Италии

"Милан" и "Наполи" сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 2:2
Игроки "Милана" Франк Кессье и "Наполи" Калиду Кулибали EPA-EFE/CIRO FUSCO
Описание
Игроки "Милана" Франк Кессье и "Наполи" Калиду Кулибали
© EPA-EFE/CIRO FUSCO

ТАСС, 13 июля. Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.

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В составе "Милана" голы забили Тео Эрнандес (20-я минута) и Франк Кессье (71, с пенальти). У "Наполи" отличились Джованни Ди Лоренцо (34) и Дрис Мертенс (60). На 88-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник "Милана" Алексис Салемакерс, первую он получил тремя минутами ранее.

"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков в 32 матчах. "Наполи" идет шестым, имея в активе 52 очка после 32 матчей. Шестое место по итогам сезона позволит клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.

В следующем туре "Милан" на домашнем поле сыграет с "Пармой", а "Наполи" в гостях встретится с "Болоньей". Обе встречи пройдут 15 июля.

В других матчах игрового дня "Дженоа" дома обыграл СПАЛ (2:0), "Сампдория" на выезде победила "Удинезе" (3:1), "Лечче" в гостях сыграл вничью с "Кальяри" (0:0), "Парма" на своем поле разошлась миром с "Болоньей" (2:2), "Фиорентина" и "Верона" также не смогли выявить победителя (1:1).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус32244467-3276
2Лацио32215668-3568
3Аталанта32207587-4167
4Интер31198465-3365
5Рома321661059-4354
6Наполи321571052-4352
7Милан321481045-4150
8Сассуоло321371259-5446
9Верона3211111040-3944
10Болонья321191246-5142
11Кальяри3210111148-4641
12Парма321171444-4440
13Фиорентина328121238-4436
14Сампдория321051739-5435
15Удинезе32981531-4635
16Торино311041737-5734
17Дженоа32791640-6030
18Лечче32781740-7129
19Брешия32562128-6421
20СПАЛ32542323-5819

 

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