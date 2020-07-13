"Милан" и "Наполи" сыграли вничью в матче чемпионата Италии

ТАСС, 13 июля. Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
В составе "Милана" голы забили Тео Эрнандес (20-я минута) и Франк Кессье (71, с пенальти). У "Наполи" отличились Джованни Ди Лоренцо (34) и Дрис Мертенс (60). На 88-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник "Милана" Алексис Салемакерс, первую он получил тремя минутами ранее.
"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков в 32 матчах. "Наполи" идет шестым, имея в активе 52 очка после 32 матчей. Шестое место по итогам сезона позволит клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.
В следующем туре "Милан" на домашнем поле сыграет с "Пармой", а "Наполи" в гостях встретится с "Болоньей". Обе встречи пройдут 15 июля.
В других матчах игрового дня "Дженоа" дома обыграл СПАЛ (2:0), "Сампдория" на выезде победила "Удинезе" (3:1), "Лечче" в гостях сыграл вничью с "Кальяри" (0:0), "Парма" на своем поле разошлась миром с "Болоньей" (2:2), "Фиорентина" и "Верона" также не смогли выявить победителя (1:1).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|32
|24
|4
|4
|67-32
|76
|2
|Лацио
|32
|21
|5
|6
|68-35
|68
|3
|Аталанта
|32
|20
|7
|5
|87-41
|67
|4
|Интер
|31
|19
|8
|4
|65-33
|65
|5
|Рома
|32
|16
|6
|10
|59-43
|54
|6
|Наполи
|32
|15
|7
|10
|52-43
|52
|7
|Милан
|32
|14
|8
|10
|45-41
|50
|8
|Сассуоло
|32
|13
|7
|12
|59-54
|46
|9
|Верона
|32
|11
|11
|10
|40-39
|44
|10
|Болонья
|32
|11
|9
|12
|46-51
|42
|11
|Кальяри
|32
|10
|11
|11
|48-46
|41
|12
|Парма
|32
|11
|7
|14
|44-44
|40
|13
|Фиорентина
|32
|8
|12
|12
|38-44
|36
|14
|Сампдория
|32
|10
|5
|17
|39-54
|35
|15
|Удинезе
|32
|9
|8
|15
|31-46
|35
|16
|Торино
|31
|10
|4
|17
|37-57
|34
|17
|Дженоа
|32
|7
|9
|16
|40-60
|30
|18
|Лечче
|32
|7
|8
|17
|40-71
|29
|19
|Брешия
|32
|5
|6
|21
|28-64
|21
|20
|СПАЛ
|32
|5
|4
|23
|23-58
|19