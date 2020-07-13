"Кадис" сыграет в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу впервые за 14 лет

"Кадис" вышел в высшую лигу благодаря победе "Овьедо" над "Сарагосой" со счетом 4:2 в матче 40-го тура второго дивизиона. "Кадис" за два тура до конца занимает первое место, набрав 69 очков. Клубы, занявшие первые два места, напрямую выходят в высший дивизион, отрыв "Кадиса" от "Сарагосы", идущей третьей, составляет семь очков.

ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Кадис" досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Испании. Клуб гарантировал себе повышение в классе за два тура до конца.

В предыдущий раз "Кадис" выступал в высшей лиге в сезоне-2005/06. Всего клуб провел в Ла лиге 12 сезонов, лучшее достижение клуба в чемпионате - 12-е место в сезоне-1987/88. В Кубке Испании наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал в сезоне-1989/90.

Второе место в турнирной таблице второго дивизиона занимает "Уэска", в активе которой 64 очка. Клуб провел всего один год в высшем дивизионе - в сезоне-2018/19 команда заняла 19-е место и вылетела. Третья путевка в высший дивизион будет разыгрываться в плей-офф между четырьмя командами, занявшими по итогам сезона места с третьего по шестое.

Из высшего дивизиона во второй досрочно вылетел "Эспаньол". В предыдущий раз каталонский клуб вылетал в сезоне-1992/93, но уже по итогам следующего сезона вернулся обратно. "Эспаньол" покинул Ла лигу в пятый раз, при этом каждый раз команда не задерживалась во втором дивизионе более одного сезона, клуб из столицы Каталонии провел 85 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Испании из 89.

Второй дивизион точно покинут "Расинг" (Сантандер) и "Эстремадура", всего вылетят четыре клуба.